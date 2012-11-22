Янукович звільнив Шуфрича і Калєтніка

Відповідні укази та розпорядження розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, звільнено Нестора Шуфрича з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України у зв'язку з обранням його народним депутатом України, Ігоря Калєтніка - з посади голови Державної митної служби України, Олексія Лелюка - з посади голови Державного агентства резерву України.

Також звільнено Віктора Жеребнюка з посади голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.