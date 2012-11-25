Президента українського студентського руху не пустили в Білорусь

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, на своїй сторінці в Twitter вона написала, що їхала до Білорусі для зустрічей зі студентськими активістами. «Мене зняли з поїзда до Мінська й депортували в Україну, оголосивши, що в'їзд на територію Республіки Білорусь мені заборонено... Напевно, ми все ж таки робимо щось вірно», - вважає Є.Щепетильникова.

Як повідомляє інтернет-ресурс «Товариш.online», Є.Щепетильникова не змогла перетнути білоруський кордон на поїзді «Київ – Мінськ»: білоруські прикордонники оголосили їй про заборону в'їзду на територію Білорусі.

Причини відмови у в'їзді співробітники прикордонної служби не озвучили. При цьому протягом близько години Є.Щепетильниковій ставили запитання про мету її приїзду до Білорусі. 3,5 години її протримали в приміщенні прикордонної служби, а вранці її відправили електричкою до станції Горностаївка зі штампом про депортацію в квитку.

Довідка УНІАН. Є.Щепетильникова є тренером із питань студентського самоврядування, вона виступала членом експертної команди Європейського союзу студентів і Ради Європи в ході візиту до Білорусі в 2010 році й вже два роки працює в робочій групі Європейського союзу студентів із питань розвитку студентського руху в Білорусі.