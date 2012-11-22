У Бресті заборонили презентацію книжки про вплив української мови на білоруську

Про це повідомляє "Європейське радіо для Білорусі".

Презентація книги повинна була пройти у Брестській обласній бібліотеці імені Максима Горького.

"У вузькому форматі книгу "Голоси з Берестейщини" її автор Г.Аркушин представив громадськості у приміщенні Генерального консульства України у Бресті. Учасники презентації стверджують про політичні підстави заборони. Мовляв, мова поліщуків перетворюється на об'єкт боротьби", - повідомляє радіо.

Журналісти "Єврорадіо" вважають, що підставою для такої думки також є й авторське присвячення: "Анклавним українцям, які ще залишаються українцями".

У передмові автор наголошує на денаціоналізації білоруських поліщуків: "Стверджують, що вони білоруси, бо їх так записали, а їхнє мовлення, нібито, мішанина польських, російських та білоруських слів (про українські слова "скромно" замовчується)".

Професор Г.Аркушин на понад 500 сторінках книги навів у транскрипції зразки мовлення у 10 районах Брестської області, де проживають поліщуки. До книги додано також медіадиск з відеозаписами.

Книгу "Голоси з Берестейщини" було видано цього року у Луцьку. Раніше Г.Аркушин видавав подібні роботи про мовлення у польському та волинському Поліссі.