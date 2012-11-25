Розгляд касації на вирок Іващенку відбудеться 15 січня - адвокат

Про це УНІАН повідомив його адвокат Борис Нечипоренко.

«Ми отримали повідомлення, що розгляд касації призначено на 15 січня», – сказав захисник, додавши, що скаргу розглядатиме колегія суддів Вищого спецсуду.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада адвокати подали касаційну скаргу на вирок В.Іващенку, якого було засуджено до 5 років позбавлення волі умовно.

12 квітня Печерський райсуд Києва засудив В.Іващенка до 5 років позбавлення волі за зловживання службовим становищем під час підписання плану санації держпідприємства Міноборони «Феодосійський судномеханічний завод».

14 серпня колегія суддів Апеляційного суду Києва пом’якшила вирок колишньому тимчасово виконуючому обов’язки міністра оборони, звільнивши його від відбування основного покарання з іспитовим терміном на 1 рік.