Посол: Азербайджан розпочне експорт газу до України у 2017 році

Поставки розпочнуться з 2 млрд кубометрів і поступово досягнуть 5 млрд кубометрів, відзначив він.

Як повідомляє газета «КоммерсантЪ-Украина» №192 (1682), за його словами, ці об'єми головним чином поставлятимуться по Трансанатолійському газопроводу (TANAP). Це буде не лише азербайджанський, а й туркменський газ. «Хоча є і інші варіанти. Зокрема, поставки скрапленого газу через Чорне море», - сказав він. Посол також розповів про зацікавленість Азербайджану у спільному з Україною інвестуванні освоєння шельфу Чорного моря. "Ми маємо величезний досвід і устаткування для буріння на великій глибині", - пояснив він.

Офіційно в Міненерго не коментують скорочення поставок газу до України. Проте неофіційно джерело в міністерстві повідомило газеті, що на початковому етапі газ з Азербайджану поставлятиметься через LNG-термінал. «Поки Туреччина і Азербайджан не розпочали реалізацію конкретних маршрутів доставки газу на європейський ринок. І навіть якщо не розпочнуть, у нас є план отримання азербайджанського газу. Через два роки ми плануємо запустити плавучий термінал, який дозволяє імпортувати газ до країни, а до кінця 2016 року добудувати стаціонарний, - сказала співбесідник. - Мобільний термінал на той час можна буде перемістити до Грузії і використовувати для скраплення азербайджанського газу».

Більше того, за даними джерела в Міненерго, в перспективі Україна готова інвестувати кошти у будівництво терміналу зі зрідження газу на території Грузії.

Директор Інституту енергетичних стратегій Дмитро Марунич відзначив, що азербайджанський газ сьогодні наполовину дешевший за російський. «Але навіть якщо ця вартість зросте, і Азербайджан розпочне спиратися у контрактах на формулу цін, за якими експортують скраплений газ країни Персидської затоки, це все одно буде на третину нижче за спеціальну ціну, за якою нам продає паливо «Газпром»», - сказав Д.Марунич.

Як нагадує газета, Президент Азербайджану Ільхам Алієв і Президент України Віктор Янукович у 2011 році підписали меморандум про поставки газу з родовища Шах-Деніз до України. Цього року Україна направила консорціуму з розробки Шах-Деніз пропозиції з використання української газотранспортної системи і підземних сховищ газу під час поставки газу з родовища до Європи по Трансанатолійському газопроводу. Це пропозиція - частина плану України зі зниження вартості імпортного газу. Так, у листопаді вперше з 2006 року «Нафтогаз» розпочав отримувати газ не лише від «Газпрому». Поставки розпочала німецька RWE, причому ціна цього палива на 40-70 дол. дешевше від російського.

22 листопада В.Янукович заявив, що наступного року «Нафтогаз» скоротить імпорт газу з Росії до 18 млрд кубометрів замість визначених угодою від 19 січня 2009 року 32 млрд кубометрів. «У нас є єдиний важіль дії на ситуацію - і далі скорочувати об'єми закупівлі російського газу», - підкреслив В.Янукович.