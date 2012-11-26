У ПР не виключають, що депутати голосуватимуть взагалі раз на тиждень

Таке припущення висловив представник фракції Партії регіонів Юрій Мірошниченко, пише видання “Коммерсант-Украина”.

За його словами, не виключено, що система персонального голосування, запропонована ПР, кардинально відрізнятиметься від варіанту, на якому наполягають в опозиції.

"У регламенті йдеться про електронну систему голосування - сенсорна клавіша, яка практично встановлена, може використовуватися, але дискусія ще йде. Є такий варіант, що для голосування може бути відведено один день пленарного тижня. Ще один варіант - за півгодини до голосування оповіщати дзвінком, як у конгресі США", - сказав Ю.Мірошниченко.

Офіційна позиція фракції із цього приводу буде готова в середу, 28 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада планується провести друге засідання підготовчої групи парламенту щодо організації роботи ВР нового скликання.