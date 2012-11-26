Колесніков: Ми всі підемо в Раду, а потім Президент вирішить, де нам працювати

"Ми всі підемо в Раду, а потім Президент вирішить, де нам працювати», - заявив віце-прем'єр-міністр – міністр інфраструктури Борис Колесніков, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про те, чи піде він працювати у Верховну Раду України, оскільки обраний депутатом за списком Партії регіонів.

Б.Колесніков сказав: «Обговоримо це потім. Ми всі підемо в Раду, а потім Президент вирішить, де нам працювати».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 листопада, Президент України Віктор Янукович журналістам в Абу-Дабі, відповідаючи на запитання, будуть міністри і прем'єр і далі працювати в уряді чи підуть у Верховну Раду, сказав, що формування нового складу уряду розпочнеться, коли буде відомий склад більшості, коли пройде цей переговорний процес і коли остаточно буде визначена кандидатура прем'єр-міністра України.

Довідка УНІАН. Віце-прем'єр-міністр – міністр інфраструктури Борис Колесніков обраний народним депутатом за списком Партії регіонів, де зареєстрований під №8.