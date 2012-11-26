Янукович: Чим ширшою буде коаліція, тим краще

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам в Абу-Дабі сказав Президент України Віктор Янукович, відповідаючи на запитання, чи будуть міністри й прем'єр і далі працювати в уряді чи підуть у Верховну Раду.

«Всі міністри, які потрапили у парламент, всі, хто буде мати бажання працювати в парламенті, безумовно, їх бажання буде задоволено», - сказав В.Янукович.

Проте, за його словами, дати стовідсоткову відповідь на те, як буде сформований уряд, сьогодні неможливо, тому що сьогодні ще не видно «конкретно створеної більшості в парламенті».

«Коли буде відомий склад більшості, коли пройде цей переговорний процес, коли остаточно буде визначена кандидатура прем'єр-міністра України, тоді, безумовно, почнеться процес формування нового складу уряду. До того часу дати відповідь на це питання неможливо», - сказав В.Янукович.

При цьому він додав: «Безумовно, ми ведемо переговори і шукаємо зараз в цих переговорах мотивацію для створення більшості в парламенті - широкого такого порядку. І чим ширше буде створена коаліція у парламенті, тим це буде краще».