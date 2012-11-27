УДАР запрошує самовисуванців, а КПУ вигадує, як створити свою фракцію

Представники опозиції, паралельно з роботою ПР, також почали активно працювати над збільшенням чисельності своїх фракцій.

"У парламентській фракції УДАР будуть депутати самовисуванці, але скільки - стане відомо в перший день роботи Верховної ради VII скликання. Це люди, які поділяють погляди партії УДАР", - заявила Ірина Геращенко (УДАР) Комерсанту-Україна.

Зокрема, самовисуванець Олесь Доній (округ N88; Івано-Франківська область) заявив, що вже розглядає пропозицію партії УДАР про співпрацю.

"Віталій Кличко і партія УДАР - єдині, хто до мене звернувся. Я поки не дав остаточної відповіді, але вже був на партійних зборах. Видно, що вони відкриті до співпраці, крім того, ця партія зняла свого кандидата на окрузі на мою користь" , - розповів пан Доній.

Лідер КПУ Петро Симоненко розповів, як його партія спробує обійти норму регламенту, яка дозволяє створювати фракцію тільки партіям, які провели в парламент представників по одномандатних мажоритарних округах (КПУ провела людей виключно за списком - УНІАН).

"До нашої фракції приєднається Оксана Миколаївна Калетник, яка перемогла в одному з округів Вінницькій області", - повідомив Симоненко.

Проте експерти вважають, що це комуністам не допоможе, оскільки Калетник балотувалася не від КПУ, а як самовисуванець.