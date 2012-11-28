Єфремов пропонує мажоритарникам, якщо був тиск, вийти на люди з заявою
Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов спростовує чутки, що нібито на деяких депутатів здійснювався тиск, аби вони увійшли до провладної фракції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов заявив сьогодні на брифінгу.
Зокрема, О.Єфремов сказав: «У мене заяви 223 народних депутатів, які подали заяви до нашої фракції». При цьому він запевнив, що ніхто нікого не вмовляв і деякі депутати ще протягом виборчої кампанії виявили бажання в наступному складі Верховної Ради працювати у фракції Партії регіонів.
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При цьому О.Єфремов спростував всі чутки, що нібито на деяких депутатів здійснювався тиск аби вони увійшли до провладної фракції. «Якщо є якісь підтвердження, то я пропоную цим людям публічно на прес-пойнті про це розповісти і сказати, хто їм погрожував», - сказав він.
За словами О.Єфремова, насправді подібні твердження не мають під собою жодного підґрунтя.