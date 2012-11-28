Єфремов пропонує мажоритарникам, якщо був тиск, вийти на люди з заявою

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов заявив сьогодні на брифінгу.

Зокрема, О.Єфремов сказав: «У мене заяви 223 народних депутатів, які подали заяви до нашої фракції». При цьому він запевнив, що ніхто нікого не вмовляв і деякі депутати ще протягом виборчої кампанії виявили бажання в наступному складі Верховної Ради працювати у фракції Партії регіонів.

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При цьому О.Єфремов спростував всі чутки, що нібито на деяких депутатів здійснювався тиск аби вони увійшли до провладної фракції. «Якщо є якісь підтвердження, то я пропоную цим людям публічно на прес-пойнті про це розповісти і сказати, хто їм погрожував», - сказав він.

За словами О.Єфремова, насправді подібні твердження не мають під собою жодного підґрунтя.