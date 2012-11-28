Азаров і Каськів не можуть визначитися, з ким саме підписали мільярдну угоду

Відомості про людину, яка підписала з іспанської сторони угоду щодо LNG-терміналу, в уряді та на сайті Держагентства з інвестицій та управління нацпроектами різні, зазначає Українська правда.

На сайті уряду зазначається, що угоди підписували Генеральний директор зовнішніх відносин компанії Gas Natural Fenosa Джорді Гарсіа Табернеро та старший Віце-президент компанії Excelerate Energy Едвард Скотт.

Однак, як повідомлялося, Gas Natural Fenosa заперечили підписання з Україною будь-яких угод.

На сайті Держагентства з інвестицій та управління нацпроектами зазначається, що під угодою з іспанською стороною стоїть підпис Джорді Сарда Бонвеї (Jordi Sarda Bovehi).

Водночас на фото, зроблених під час підписання угоди, серед підписантів є Джорді Сарда Бонвеї та Едвард Скотт. Джорді Гарсіа Табернеро на фотографіях немає.