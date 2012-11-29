На суд з Луценком не пустили журналістів

Колегія суддів Апеляційного суду Києва заборонила журналістам бути присутніми в залі засідань під час оголошення повного тексту ухвали, якою екс-міністру внутрішніх справ України Юрію Луценку залишено без змін вирок у кримінальній справі про організацію незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком.

Як передає кореспондент УНІАН, судовий розпорядник повідомив представникам ЗМІ, що підставою для такого рішення став той факт, що деякі журналісти, які були присутні в залі на попередньому засіданні суду, незважаючи на заборону, знімали перебіг процесу на телефони.

Журналістам дозволено перебувати у конференц-залі суду, де на моніторі транслюються події з зали судових засідань.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня Ю.Луценка було засуджено до 2 років обмеження волі у справі про організацію незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ В.Сацюка В.Давиденком під час розслідування отруєння кандидата у Президенти Віктора Ющенка.

Ю.Луценко подав апеляційну скаргу на цей вирок Печерського районного суду Києва, яку Апеляційний суд почав розглядати 20 листопада. 22 листопада цей суд оголосив рішення, яким вирок екс-міністру залишено без змін.

Як повідомлялося, під час останніх слухань Луценко не лише активно виступав, але й вперше за останні кілька місяців багато спілкувався з журналістами.