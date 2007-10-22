У НУ-НС обіцяють стовідсоткову підтримку Тимошенко

Усі 72 новообраних депутати від блоку "Наша Україна - Народна самооборона" підтримають кандидатуру Юлії Тимошенко на посаду глави Уряду. Це член блоку НУ-НС Владислав Каськів пообіцяв в інтерв`ю " 5 каналу ". Хоча раніше разом з деякими своїми колегами виступав категорично проти найголовніших постулатів лідерки БЮТ.

Зокрема, щодо скасування з Нового року призову до армії, продовження мораторію на продаж землі та запровадження імперативного мандату.

"Я переконаний, що в мене є багато прихильників в цій позиції політичній, але це не є та проблема. яка повинна поламати наші сподівання і наше завдання створити демократичну коаліцію. Тобто, я абсолютно переконаний, що кожен із 72 членів блоку "Наша Україна - Народна самооборона" підтримає обов`язково і демократичну коаліцію, і підтримає своїм голосуванням Юлію Тимошенко", - сказав Каськів.