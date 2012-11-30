Тюремники кажуть, що Луценко погодився на дообстеження у клініці
ДПтС повідомляє, що сьогодні Юрій Луценко надав згоду на проведення лабораторного та інструментального дообстеження стану його здоров’я, як це було рекомендовано комісією лікарів 8 листопада п.р.
Як повідомляє прес-служба ДПтС, згадане дообстеження планується провести найближчим часом в одній із клінік м.Чернігова.
ДПтС України нагадує, що раніше Ю.Луценко неодноразово відмовлявся від рекомендованого лікарями дообстеження.
Як повідомляв УНІАН, 28 листопада Ю.Луценко написав заяву на ім’я начальника Менської виправної колонії № 91, в якій наголосив, що у виправному закладі його свідомо доводять до інвалідності.
Ю.Луценко зазначив, що після проведення 8 листопада чергової медичної комісії він "так і не отримав протягом 20 днів жодної (!) пігулки з прописаних мені фахівцями МОЗ медпрепаратів".
"Це свідчить про свідоме доведення мене до інвалідності, що є кричущим порушенням моралі та закону", - підкреслив екс-міністр.
9 листопада дружина екс-міністра Ірина Луценко заявила, що у її чоловіка виявили серцеві захворювання, додавши, що лікарі неодноразово підтверджували, що він хворіє на портальну гіпертензію, цироз печінки, варикоз вен стравоходу, відкриті виразки шлунку і гепатит.