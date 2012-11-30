Азаров каже, що куплятиме в Росії не більше 20 млрд кубів газу

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров, виступаючи на українсько-норвезькому бізнес-форумі.

«Ми поставили завдання найближчими роками купувати максимум 18-20 млрд куб. газу», – сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Ю.Бойко сказав, що Україна вже поінформувала Росію про намір у 2013 році знизити імпорт російського газу до 18 млрд кубометрів з 27,5 млрд кубометрів у поточному році. Проте офіційної заявки на закупівлю наступного року 18 млрд кубометрів газу "Нафтогаз" ще не подав.

Російська сторона раніше заявляла, що час для переговорів за обсягами закупівель палива на цей рік вже упущено: річний контрактний обсяг може бути змінено не пізніше як за півроку до початку поставок. Таким чином, контрактна кількість газу на 2013 рік могла бути змінена в термін до 1 липня.

Довідка УНІАН. Контракт "Газпрому" і "Нафтогазу" містить умову "бери або плати", яка поширюється на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за договором. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік у 52 мільярди кубометрів, Україна повинна сплатити не менш як 41,6 мільярдів кубометрів газу.

Чинний довгостроковий контракт "Нафтогазу" і "Газпрому" передбачає штрафні санкції у разі закупівлі газу нижче за мінімальний обсяг.

У 2009 році «Газпром» і держхолдинг "Нафтогаз України" підписали 10-річну угоду, за якою за недобір Україною палива передбачаються штрафи у розмірі 300 відсотків від вартості в зимовий період і 150 відсотків, - влітку.

"Газпром" також неодноразово заявляв, що контракти 2009 року зобов'язують Україну платити щонайменше за 33 мільярди кубічних метрів газу за рік.