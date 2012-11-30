Держсекретар США закликає Грузію «не перетворюватися на Україну»

Державний секретар США Гілларі Клінтон закликала нову владу Грузії «не йти шляхом України» і «не перетворитися на Україну» з переслідуваннями політичних супротивників, повідомили в Держдепартаменті.

Про це повідомляє Радіо «Свобода».

Як сказав журналістам неназваний представник Державного департаменту, про це «головне послання» Грузії від США держсекретар говорила в перебігу зустрічі з міністром закордонних справ Грузії Майєю Панджикідзе, яка перебуває з візитом у Вашингтоні.

Перед цим, під час їхнього спільного виступу перед пресою, Г.Клінтон висловила колезі з нової влади Грузії сподівання, що в усіх судових справах проти посадовців попередньої влади буде дотриманий принцип прозорості.

Останнім часом, після приходу до влади у Грузії уряду нового прем’єр-міністра, колишнього лідера опозиції Бідзіни Іванішвілі у країні вже сталася низка гучних затримань представників попереднього уряду, яких звинувачують у зловживаннях владою чи фінансових порушеннях.