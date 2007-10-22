Довгий каже, що в опозиції є шанс ”врятувати свою підмочену репутацію”

Заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ вчергове закликає фракції Блоку Юлії Тимошенко та Блоку Віталія Кличка взяти участь у сесії Київради та постійних комісіях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської ради, про це О.ДОВГИЙ заявив в інтерв’ю журналістам.

„25 жовтня заплановано провести чергове пленарне засідання. Воно буде не менш відкритим, ніж попереднє. У представників опозиції з’являється шанс врятувати свою підмочену репутацію, долучившись до конструктивної роботи депутатського корпусу. В чергове закликаю фракції БЮТ та Блоку Віталія Кличка до роботи у сесійній залі та постійних комісіях. Досить кивати на Верховну Раду та на коаліції, - зробіть нарешті ж хоч щось хороше для Києва і киян”, - закликав О.ДОВГИЙ.

Він також висловив переконання, що спроби опозиції дискредитувати рішення Київської міської ради, прийняті на пленарному засіданні 18 жовтня, свідчать про відверту антикиївську спрямованість цих політичних сил.

За словами секретаря Київради, заяви представників опозиції про те, що земельні рішення могли б прийматися і без особистої присутності людей, яким виділяється земля, виглядають як „відверте блюзнірство”.

„Саме через деструктивні дії опозиції, яка намагалася затягнути час розгляду земельних питань, кияни, яких було запрошено до сесійної зали, зіткнулися з певним дискомфортом, очікуючи, доки опозиціонери награються в політику. Зважаючи на те, що у подальшому опозиція знову може вдатися до подібних дій, ми гарантуємо, що громадянам буде надаватися окреме приміщення та забезпечуватимуться всі необхідні умови”, - наголосив О.ДОВГИЙ.

„Хочу запевнити, - додав секретар Київради, - що спекуляції опозиціонерів не змусять нас відмовитися від курсу на максимальну прозорість та відкритість при прийнятті рішень. Наступним етапом стане публічний звіт кожної фракції. Коли прийде час звітуватися, то кияни зможуть пересвідчитися у тому, що опозиційним фракціям немає, що сказати”.

Також, за словами О.ДОВГОГО, „брехливими” є й заяви опозиції про те, що новий формат роботи Київради начебто спричинений „коаліційними угодами” політичних сил, які потрапили до парламенту в результаті дочасних виборів. „Подібні заяви – це прояв агонії тих політиків, яким немає чого запропонувати киянам. Їхні піарники зараз з усіх сил намагаються знайти бодай якесь, хоч трохи схоже на розумне, пояснення тому, що опозиція не голосувала за виділення землі людям, які стояли на трибуні. Опозиційні фракції не лише виявили крайню неповагу до киян, а й, по суті, продемонстрували свою антикиївську спрямованість”, - зауважив секретар Київради.