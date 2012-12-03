Верховна Рада завтра може прийняти закон про 10%-й валютний податок

Водночас перший заступник голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Михайло Чечетов підтвердив виданню «Комсомольська правда в Україні», що парламент 4 грудня проголосує за введення 15%-ного податку на продаж валюти, якщо Нацбанк вирішить внести цей закон.

«Треба виправити ситуацію, коли брудні спекуляції певних фінансових структур похитнули курс гривні. Ми в Раді навіть не прийняли, а просто обговорили цей закон, - і долар вже стабілізувався. Так що треба продовжувати», - сказав Чечетов в інтерв'ю виданню.

Як повідомляв УНІАН, законопроект про введення 15% валютного збору був зареєстрований у Верховній раді 19 листопада. Проте 20 листопада депутати відклали розгляд законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України щодо операцій з іноземною валютою» на невизначений час.

При цьому голова Нацбанку Сергій Арбузов заявив, що НБУ буде наполягати на введенні цього податку. У Нацбанку відзначають, що введення податку на продаж валюти спрямовано, насамперед, на боротьбу зі спекуляціями на готівковому валютному ринку.