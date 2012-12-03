Луценко сидить в одній камері з наркодилером і екс-начальником карного розшуку

Один з ув'язнених Менської колонії розповів «Сегодня», що співкамерники міністра - це люди «з букетом статей». «Знаю прізвища лише трьох (всього у Луценка четверо сусідів по камері). Це Альошин - чоловік середніх років, засуджений на 7 років за статтею «Умисне тяжке тілесне ушкодження», про другого знаю, що його прізвище - Головін, засуджений на п'ять років за статтею «Незаконне виготовлення, зберігання чи збут наркотиків», третього сусіда звуть Олександр Пчола, його засудили аж за п'ятьма статтями КК, дали п'ять років », - розповів один з в'язнів колонії.

В Єдиному держреєстрі судових рішень журналісти розшукали вирок, який Пчолі виніс суд. Ніжинський міжрайонний суд визнав його винним у тому, що, він, будучи начальником охорони агроферми (працював там після того, як пішов з органів, де був начальником карного розшуку), побив поблизу макового поля битою громадянина (той крав мак з поля), зв'язав йому руки пластиковим хомутом , відвіз на зерновий тік, замкнув в клітку для собак і став вимагати викуп у сумі 12 тис. грн.