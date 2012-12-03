Опозиція вимагає розгляду проекту бюджету-2013 за «повною процедурою»
Фракція «БЮТ-Батьківщина» вимагає розгляду проекту державного бюджету на 2013 рік за «повною процедурою».
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на засіданні Погоджувальної ради голова цієї фракції Андрій Кожем'якін.
Він зазначив, що розгляд законопроекту має відбуватися відповідно до Бюджетного кодексу з обговоренням.
А.Кожем'якін сказав: «Дійсно, стан економіки і ситуація з бюджетом в Україні є досить погані, дійсно, наспіх клепати цей бюджет, звичайно, що це неправильно, але я розумію, що немає чим зараз платити пенсії людям. Ну, тоді треба було якось планувати бюджет, раніше приймати його правильно».
«Ми за те, щоб розглядати цей законопроект згідно із процедурою – ознайомлення, внесення пропозицій, поправок», - наголосив А.Кожем'якін.
Водночас він підкреслив, що коли завтра буде представлятися проект бюджету на 2013 рік, то може відбутися одразу й голосування за нього, «за дві години сходу». «Тому такі штучки-дрючки і номери у нас уже були у цій Раді, і ми до них звикли і нормально до цього ставимося», - сказав А.Кожем’якін.
Також лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» закликав нинішній склад парламенту ухвалити проект, яким передбачається гармонізація кримінального законодавства до європейських норм. Він наголосив на необхідності прибрати із кримінального законодавства ті статті, «які дісталися нам ще з часів СРСР».