Литвин: голосів для запроваження податку з продажу валюти поки немає

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Володимир Литвин заявив на прес-конференції.

За його словами, сьогодні йому подали законопроект щодо введення 10-відсоткового збору на валютні операції (УНІАН: автор – позафракційний депутат Валерій Шаманов).

В.Литвин наголосив, що «обмін думками з цього приводу з представниками фракцій показав, що сьогодні, на цей момент, голосів для прийняття такого рішення немає».