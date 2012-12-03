Литвин: голосів для запроваження податку з продажу валюти поки немає
12:35, 03 грудня 2012Політика
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На даний момент у парламенті немає необхідної кількості голосів народних депутатів для ухвалення рішення щодо введення збору з валютних операцій.
Литвин зробив висновок з "обміну думок"
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Володимир Литвин заявив на прес-конференції.
За його словами, сьогодні йому подали законопроект щодо введення 10-відсоткового збору на валютні операції (УНІАН: автор – позафракційний депутат Валерій Шаманов).
В.Литвин наголосив, що «обмін думками з цього приводу з представниками фракцій показав, що сьогодні, на цей момент, голосів для прийняття такого рішення немає».
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