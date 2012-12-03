До ВР внесли законопроект про 10-відсотковий збір з продажу валюти
12:15, 03 грудня 2012Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Литвин повідомив, що сьогодні до парламенту було внесено законопроект про 10-відсотковий збір з операцій з валютою.
Автор законопроекту - Валерій Шаманов
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у ВР.
За словами В.Литвина, автором даного законопроекту є позафракційний народний депутат Валерій Шаманов.
Як повідомляв УНІАН, 19 листопада у Верховній Раді було зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо операцій з іноземною валютою», яким пропонувалося ввести 15% збору до Пенсійного фонду з суми операцій з продажу готівкової валюти. Згодом автор проекту Віталій Хомутиннік відкликав його.
20 листопада Верховна Рада відклала розгляд цього законопроекту на невизначений термін.
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