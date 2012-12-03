Луценко погодився таки пройти медичне дообстеження

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

У понеділок, 3 грудня, Юрію Луценку у Менській виправній колонії №91 вкотре було запропоновано пройти на базі однієї із клінік Чернігова дообстеження стану його здоров’я.

Відзначається, що на пропозиції лікарів щодо госпіталізації Ю.Луценко погодився, про що подав керівництву установи відповідну письмову згоду.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада Ю.Луценко написав заяву на ім’я начальника Менської колонії, у якій наголосив, що у виправному закладі його свідомо доводять до інвалідності.

Ю.Луценко зазначив, що після проведення 8 листопада чергової медичної комісії він не отримав жодної пігулки з прописаних фахівцями МОЗ медпрепаратів.

9 листопада дружина екс-міністра Ірина Луценко заявила, що в її чоловіка виявили серцеві захворювання, додавши, що лікарі неодноразово підтверджували, що він хворіє на портальну гіпертензію, цироз печінки, варикоз вен стравоходу, відкриті виразки шлунку і гепатит.