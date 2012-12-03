Яценюк: Відправлений у відставку Кабмін не може подавати бюджет

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк заявив сьогодні на брифінгу.

«Відповідно до частини 3 статті 155 Регламенту Верховної Ради, у тому випадку, якщо уряд відправлений у відставку, то такий уряд не має права подавати проект закону про державний бюджет», - сказав він.

А.Яценюк наголосив, що виключно новий уряд зможе подати до парламенту відповідний проект закону.

«Тому хай вони спочатку б почитали закони, а потім робили політичні заяви, що вони збираються цим парламентом голосувати фінансовий документ на наступний рік, відповідальність за який буде нести новий парламент і новий уряд», - сказав А.Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів парламентських комітетів голова ВР Володимир Литвин запропонував завтра на засіданні парламенту лише розглянути проект державного бюджету на 2013 рік та заслухати виступи народних депутатів, а в четвер, 6 грудня, ухвалити держбюджет і після того закрити останню сесію Верховної Ради шостого скликання.

Він також повідомив, що о 17.00 проект держбюджету має бути поданий у ВР.

Водночас сьогодні Президент Віктор Янукович підписав указ «Про відставку прем'єр-міністра України та Кабінету міністрів України». Прем’єр-міністр Микола Азаров написав заяву про відставку у зв’язку з обранням народним депутатом України.