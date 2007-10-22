Волга: в усьому винен Мороз, і це зрозуміло як «Отче наш»

Поразка Соціалістичної партії України на дострокових виборах – це повністю вина керівництва партії.

Про це сказав народний депутат України V скликання від СПУ Василь ВОЛГА в інтерв’ю агентству УНІАН.

За його словами, «у всьому винне керівництво партії – риба псується з голови, і це зрозуміло як «Отче наш».

В.ВОЛГА наголосив, що політичний процес в Україні організований таким чином, що здебільшого вибирають лідерів, а не політичні партії, політичні течії. Він вважає, що посилання керівництва партії на погану роботу первинних організацій – це «скинути проблеми з хворої голови на здорову». За його словами, багато первинних організацій працювали «просто відчайдушно».

В.ВОЛГА наголосив, що в СПУ була обрана «помилкова виборча стратегія, а також було зроблено перед цим низку помилок як під час формування коаліції, так і щодо бездіяльності у відстоюванні своїх позицій пізніше».