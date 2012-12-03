Луценко: усунення Януковича – необхідна, але недостатня умова

Про це Ю.Луценко сказав в інтерв’ю «Українській правді».

Так, відповідаючи на запитання, як він вважає, чи вдасться йому вийти до завершення президентства В.Януковича з в’язниці, Ю.Луценко зазначив: «Януковича? Пфф… Ви знаєте, у моїх планах, в моєму баченні світу фактор Януковича не займає жодного помітного місця».

Він заявив, що «це у 2000 році я був молодим і наївним хлопцем, який вірив, що для щастя країни досить зняти Кучму. Це 2004 році я був таким довірливим, що вірив у гарантію успіху команди Майдану. Зараз, після багатьох перемог і багатьох поразок, я знаю, що прізвище Президента є лише нюансом у траєкторії розвитку країни».

Ю.Луценко сказав, що «бандитська по суті політика Януковича» лише підкреслює той сумний факт, що нинішня система влади та управління є глибоко антинародною.

«Вона створена номенклатурою та олігархами і служить тільки інструментом збагачення виключно цього кола. Якщо бути відвертим, то під контролем олігархічних кланів українська держава стала загрозою для 99% українців. Тому я не думаю про Януковича. Для мене він теж минуле, як арифмометр для комп’ютерника. Його усунення – необхідна, але недостатня умова для розвитку країни», - продовжив екс-міністр.

За його словами, «перезавантаження проекту «Україна» - вимога часу.

«Українське суспільство потребує не тільки нового лідера, а й нового плану побудови нової країни», - наголосив Ю.Луценко.