Єфремову не подобається, що «меншість» хоче диктувати умови

Представник Партії регіонів у групі з підготовки сесії Верховної Ради сьомого скликання Олександр Єфремов наголошує, що представники парламентської меншості не повинні диктувати свої умови при підготовці роботи новообраної ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні підготовчої групи.

За його словами, склалася ненормальна ситуація, коли представники опозиції не надали своїх кандидатур в жодну з чотирьох підгруп.

Як сказав О.Єфремов, опозиція повинна чітко заявити, чи буде вона працювати в підготовчій групі, чи ні.

«Цікава ситуація виходить: представники меншості у будь-якій цивілізованій країні, якщо вони йдуть у меншість, включаються в роботу і працюють. У нас представники меншості чомусь вважають, що вони можуть прийти і диктувати свої умови», - підкреслив О.Єфремов.

За його словами, представники опозиції навіть не беруть участі у роботі підгрупи, яка займається питанням підготовки до персонального голосування депутатів.