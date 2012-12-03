Опозиція придумала, як зупинити «ганебне кнопкодавство»

Проект закону N11468 про внесення змін до регламенту Верховної ради (ВР) був зареєстрований трьома народними депутатам фракції "Наша Україна-Народна самооборона" - Миколою Мартиненком (обраний до ВР VII скликання за списком "Батьківщини" ), Іриною Геращенко (обрана за списком УДАРу) і Олександром Бондарем (не пройшов у нову ВР, але співпрацює з партією "Свобода").

"Цей проект - продукт колективного розуму, а ми поставили під ним підписи, оскільки було потрібно продемонструвати, що його підтримують всі три майбутні опозиційні фракції", - пояснила пані Геращенко Комерсант-Україна.

В опозиції наполягають, щоб зміни в регламент були прийняті ще нинішнім скликанням Ради - на її останньому засіданні 4 грудня.

"Це - єдиний спосіб зупинити ганебне "кнопкодавство". Без технічного забезпечення особистого голосування нова Верховна рада працювати не буде", - заявив пан Мартиненко.

Слід зазначити, що представники влади публічно висловлюються на підтримку ідеї, яка лягла в основу опозиційного проекту. "Було б логічно, щоб зміни в частині персонального голосування були внесені до регламенту ВР", - заявляв у середу глава фракції Партії регіонів Олександр Єфремов. Тим часом проект N11468 навряд чи буде затверджено.

"Ми ще вивчимо пропозицію опозиції і ухвалимо рішення. Однак необхідно враховувати, що у Партії регіонів теж є певні пропозиції. Наприклад, про те, щоб проводити голосування в один день тижня", - сказав народний депутат Володимир Олійник (Партія регіонів).

Приводом для відмови провладної більшості підтримати проект може стати норма про обов'язковий підпис депутата в журналі реєстрації.

"У мене є сумніви, чи завжди депутат буде підписуватися особисто. Коли-небудь за нього це захоче зробити його помічник, а звичайний співробітник апарату Ради, який збирає підписи, не зможе з ним посперечатися. Так що, нам потім комісію створювати для перевірки автентичності підписів?" - дивується пан Олійник.

Ірина Геращенко вважає претензії надуманими. "Хіба це проблема, щоб депутат розписався? Навіть якщо він запізниться на ранкову письмову реєстрацію, то може підійти до секретаріату Ради і поставити підпис там. А до цього його картка повинна бути заблокована", - вважає представник опозиції.