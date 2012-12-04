Яценюк: опозиція не дасть парламенту працювати всупереч Конституції

Про це заявив голова ради об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу ICTV, коментуючи відсутність домовленостей у Раді щодо персонального голосування депутатів.

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"Ми домагаємося другий тиждень, а точніше другий рік, одного простого і чіткого питання: виконуйте Конституцію, голосуйте особисто, і несіть особисто персональну відповідальність, і не перетворюйте Верховну Раду в цирк, який коштує платникам податків 1 мільярд гривень на рік", - цитує Українська правда.

"Ми цього будемо добиватись, парламент буде працювати тільки тоді, коли в Україні буде виконуватись українська Конституція", - додав політик.

При цьому Яценюк уточнив, що "ця більшість у них (Партії регіонів) буде".

"Звичайно, що вона буде… Але що потім буде з цією більшістю, вже досвід є 2004 року", - заявив політик.

Опозиціонер також уточнив, що переговори щодо створення коаліційного уряду не ведуться.

"Як можна сьогодні говорити про те, що цей уряд готовий над чимось працювати. Про який коаліційний уряд може вестись мова. Щодо чого коаліція? Разом з ними грабувати країну? Ми цього робити не будемо", - запевнив він.