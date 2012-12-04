Майже 60 машин застрягли на дорогах трьох областей через сніг і ожеледицю

Як повідомляє прес-служба МНС України, до розчистки автомобільних доріг залучено спеціалізовані бригади служб автомобільних доріг областей та інші комунальні підприємства загальною чисельністю понад 2 тисячі чоловік та 1 тис 400 одиниць техніки.

Для надання допомоги власникам транспортних засобів, що самостійно не могли продовжувати рух та створювали перешкоди іншим учасникам дорожнього руху, територіальними управлінням МНС України надано допомогу: у Вінницькій області - 27 водіям транспортних засобів, у Житомирській області - 29 водіям транспортних засобів та у Київській області - 3 водіям транспортних засобів.

Координацію заходів щодо забезпечення проїзду до населених пунктів здійснюють оперативні групи Територіальних управлінь МНС України в областях.