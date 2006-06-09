Горбулін радить Кушнарьову пригадати, чим закінчив Робесп’єр

Виконувач обов’язків секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимир ГОРБУЛІН події в Криму називає “добре спланованим спецпроектом” і “апофеозом лицемірства”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента України.

«Те, що відбувається в Криму, – це апофеоз лицемірства, фарисейства і просто брехні. Якщо давати політичну оцінку – це добре спланована, підготовлена і, треба визнати, що поки що не погано реалізовувана акція, навіть спецпроект», - сказав В.ГОРБУЛІН.

Зазначивши, що сьогодні він не може назвати драматургів цієї акції, В.ГОРБУЛІН констатував, що акторами, які взяли на себе головну роль, є прогресивні соціалісти і комуністи. Нагадавши, що ці політичні сили традиційно негативно ставляться до відносин Україна-НАТО і проведення військових навчань, В.ГОРБУЛІН зазначив: «Але та агресивність, яка цього разу присутня, не має прецеденту, починаючи з 1997 року - коли навчання «Сі Бриз» проводилися вперше».

Щодо заяв лідера ПСПУ Наталії ВІТРЕНКО, які вона зробила у Москві з приводу кримської ситуації, В.ГОРБУЛІН зазначив: «Позиція люмпен-леді, яка очолює прогресивних соціалістів, не викликає сумнівів, вона, на мій погляд, в якійсь мірі свій потенціал ненависті вичерпала, і тому знов поїхала в Москву, щоб підзарядитися».

Водночас, позицію комуністів В.ГОРБУЛІН пояснює не стільки відстоюванням якихось принципів, скільки бажанням використати ситуацію, щоб повернутися до активної політичної діяльності.

«А потім до цих акторів, що були на авансцені, приєдналися головні сили у вигляді представників Партії регіонів», - додав В.ГОРБУЛІН.

Він зазначив, що вчорашні події за участю керівників Партії регіонів «взагалі просто не мають здорової оцінки”, і що Євген КУШНАРЬОВ у вчорашніх подіях поводив себе «мінімум як Робесп’єр». При цьому В.ГОРБУЛІН порадив Є.КУШНАРЬОВУ пригадати, чим закінчив цей історичний персонаж.

Також В.ГОРБУЛІН зазначив, що «як старий друг Євгена Петровича я хотів би йому сказати: подумай – не треба провокувати події, результати яких ти не можеш сьогодні прогнозувати».

Як повідомляв УНІАН, 8 червня до Криму прибула група народних депутатів України від Партії регіонів у складі більш як 20 осіб на чолі з заступником лідера фракції цієї партії Євгеном КУШНАРЬОВИМ.

Виступаючи на мітингу у Феодосії, Є.КУШНАРЬОВ заявив, що народні депутати в порту спробували ознайомитися з тим, який знаходиться в контейнерах, привезених американським судном. Однак, за його словами, представники митниці не надали депутатам документів, які б вказували, що знаходиться в контейнерах.

Є.КУШНАРЬОВ також сказав, що декілька контейнерів є порожніми, і невідомо, який вантаж в них був і де він зараз знаходиться.