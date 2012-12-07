Мельниченко завтра одружиться з телеведучою Розинською

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам під час перерви у засіданні Печерського районного суду Києві, на якому він дає свідчення у справі за обвинуваченням колишнього генерала МВС України Олексія Пукача у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

М.Мельниченко зауважив, що весілля відбудеться у Києві, в одному з ресторанів на бульварі Шевченка.

За словами М.Мельниченка, на весілля запрошено до 30 гостей, а навесні, коли він планує повінчатися з Н.Розинською, запросять до 500 гостей.