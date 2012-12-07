Мельниченко завтра одружиться з телеведучою Розинською
14:07, 07 грудня 2012Політика
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Екс-майор Управління Державної охорони Микола Мельниченко завтра одружиться з відомою українською телеведучою Наталією Розинською.
Весілля відбудеться у Києві
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам під час перерви у засіданні Печерського районного суду Києві, на якому він дає свідчення у справі за обвинуваченням колишнього генерала МВС України Олексія Пукача у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.
М.Мельниченко зауважив, що весілля відбудеться у Києві, в одному з ресторанів на бульварі Шевченка.
За словами М.Мельниченка, на весілля запрошено до 30 гостей, а навесні, коли він планує повінчатися з Н.Розинською, запросять до 500 гостей.
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