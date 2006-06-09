”Регіонали” довели до серцевого нападу офіцера у Феодосії

У Феодосії з серцевим нападом госпіталізовано військовослужбовця, який на вимогу депутатів від Партії регіонів відкривав учора контейнери з вантажем, що прибув на американському кораблі «Едвантидж» для міжнародних військових навчань “Сі Бриз 2006” у Криму.

Про це УНІАН повідомив директор ТОВ «Факт-9», митний брокер Олександр ОСАДЧИЙ, який обслуговує розмитнення цього військового вантажу, що перебуває на митній території порту Феодосія. Митний брокер уточнив, що госпіталізовано Олександра КЕПУ – заступника начальника штабу військової частини А2272, уповноваженої від Міністерства оборони України утримувати вантаж.

О.ОСАДЧИЙ не уточнив, які дії депутатів могли вплинути на стан здоров’я представника МОУ.

Прояснив ситуацію кореспонденту УНІАН начальник Кримської митниці Євген САМСОНОВ. За його словами, вчора його викликали відкрити військові контейнери на вимогу депутатів Партії регіонів, які обурювалися і стверджували, що нібито серед цього вантажу є мало не ядерні боєголовки. Є.САМСОНОВ пояснив, що не мав права самостійно відкрити вантаж, тому викликав представника Міноборони України як отримувача вантажу, а також митного брокера. Начальник митниці уточнив, що депутатам відкрили три контейнери нерозмитненого вантажу – там виявилися набої, не ідентифікована вибухівка, пістолети та автомати для навчань.

Є.САМСОНОВ пояснив, що оскільки вантаж є вибухонебезпечним, то, за нормативами, він перевозиться в контейнерах укладеним в один шар. Однак, депутати почали кричати, що контейнери порожні, ніби з них вже щось вивезли. При цьому вони заохочували російських телевізійників знімати цю сцену на камери, сказав Є.САМСОНОВ. (УНІАН: за інформацією прес-служби депутата кримського парламенту Нестора ШУФРИЧА, 8 червня під час виступу на мітингу у Феодосії він заявив, що влада бреше і приховує інформацію про реальний стан і наповнення контейнерів із американського військового судна. „Незважаючи на розповіді працівників митниці, які стверджували, що не відкривали контейнерів, ми побачили, що на деяких з них вже були українські пломби. Після нашої наполегливої вимоги, аби після закриття їх відкрили знову і показали нам, то побачили зброю і вибухові матеріали. У нас є підозра, що після відкриття контейнерів значну частину військового вантажу вже було перевезено, адже в контейнерах залишилося один-два ящики з вибуховими пристроями і матеріалами”, – зазначив Н.ШУФРИЧ.)

Як передає кореспондент УНІАН, загалом на митній території порту перебуває понад 80 контейнерів, розвантажених з американського корабля. Термін розмитнення вантажу - 10 днів, які минули вже 7 червня. У зв’язку з ситуацією у Феодосії розмитнення триватиме невизначений термін.

Сьогодні військова частина, яка приймає вантаж, призначила нового офіцера, ідентифікація вантажу продовжується в присутності американських військових офіцерів.

Сьогодні «Факт-9» і американські військові продовжують ідентифікацію контейнерів з медичними препаратами.