Литвин: якщо збільшувати апарат - то треба тоді Верховну Раду поховати зразу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні групи.

Зокрема, під час обговорення питання щодо розділення Комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики на два комітети у новій ВР, представники опозиції виступали проти, мотивуючи це тим, що таке рішення може призвести до збільшення витрат та збільшення кількості апарату парламенту.

У відповідь В.Литвин заявив: «Про жодне збільшення апарату не може бути й мови».

«Якщо ставити питання про збільшення апарату, то цю проблему треба виносити на Верховну Раду. Якщо виносити цю проблему на ВР, то треба тоді Верховну Раду поховати зразу, враховуючи нинішній рівень рейтингу та авторитету», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 грудня, група з організації роботи першої сесії Верховної Ради сьомого скликання прийняла рішення збільшити до 27-ми кількість комітетів ВР.

Зокрема, вирішено, що Комітет ВР з питань фінансів, банківської діяльності та з питань податкової і митної політики буде поділено на два комітети – з питань фінансів і банківської діяльності та з питань податкової та митної політики.