«Жирний» комітет Верховної Ради розділили на два

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено на засіданні групи. За нього не голосували представники опозиції.

У парламенті шостого скликання було 26 комітетів і спеціальна контрольна комісія ВР з питань приватизації. У новообраному парламенті також буде така комісія.

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Сьогодні вирішено, що Комітет ВР з питань фінансів, банківської діяльності та з питань податкової і митної політики буде поділено на два комітети – з питань фінансів і банківської діяльності та з питань податкової та митної політики.

Передбачено створення таких комітетів у ВР сьомого скликання: Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин; Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією; Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики; Комітет з питань бюджету; Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування; Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; Комітет з питань економічної політики; Комітет з питань європейської інтеграції; Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності; Комітет у закордонних справах; Комітет з питань культури і духовності; Комітет з питань науки і освіти; Комітет з питань національної безпеки і оборони; Комітет з питань охорони здоров’я; Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів; Комітет з прав людини, національних меншин і національних відносин; Комітет з питань правової політики; Комітет з питань верховенства права та правосуддя; Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва; Комітет з питань регламенту, депутатської етики, та забезпечення діяльності ВРУ; Комітет з питань свободи слова та інформації; Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму; Комітет з питань соціальної політики та праці; Комітет з питань транспорту і зв’язку; Комітет з питань фінансів і банківської діяльності; Комітет з питань податкової та митної політики.

Планується, що до складу комітетів можуть входити не менше 9 і не більше 30 народних депутатів за умови представлення не менш як по одному депутату від кожної фракції.

Також передбачено, що в тому випадку, коли кількість членів комітету - не більше 10 народних депутатів, обирається один заступник голови комітету, а якщо від 11 до 20, обираються перший заступник і заступник голови комітету.

У випадку, якщо кількість членів комітету - понад 20 народних депутатів, обираються перший заступник і двоє заступників голови комітету.

Також на засіданні підготовчої групи було досягнуто домовленості щодо предмету відання комітетів ВР сьомого скликання та Спеціальної контрольної комісії ВР з питань приватизації.