Порошенко заявив, що не піде в жодну фракцію
10:31, 12 грудня 2012Політика
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Порошенко запевняє, що не збирається приєднуватися до жодної фракції у ВР сьомого скликання.
Порошенко: Я самовисуванець і позафракційний
Колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко запевняє, що не збирається входити до жодної фракції у Верховній Раді сьомого скликання.
Як передає кореспондент УНІАН, про це П.Порошенко заявив сьогодні журналістам.
«Я самовисуванець і позафракційний», - сказав П.Порошенко.
Він також запевнив, що з ним ніхто не вів перемовин про вступ до тієї чи іншої фракції, так само як і він не ініціював подібних перемовин.
«Ні, перемовин не було», - сказав П.Порошенко.
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