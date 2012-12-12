Порошенко заявив, що не піде в жодну фракцію

Колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко запевняє, що не збирається входити до жодної фракції у Верховній Раді сьомого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.Порошенко заявив сьогодні журналістам.

«Я самовисуванець і позафракційний», - сказав П.Порошенко.

Він також запевнив, що з ним ніхто не вів перемовин про вступ до тієї чи іншої фракції, так само як і він не ініціював подібних перемовин.

«Ні, перемовин не було», - сказав П.Порошенко.