Порошенко заявив, що не піде в жодну фракцію

10:31, 12 грудня 2012
Політика
1070 0

Порошенко запевняє, що не збирається приєднуватися до жодної фракції у ВР сьомого скликання.

Петро Порошенко

Колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко запевняє, що не збирається входити до жодної фракції у Верховній Раді сьомого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.Порошенко заявив сьогодні журналістам.

«Я самовисуванець і позафракційний», - сказав П.Порошенко.

Він також запевнив, що з ним ніхто не вів перемовин про вступ до тієї чи іншої фракції, так само як і він не ініціював подібних перемовин.

«Ні, перемовин не було», - сказав П.Порошенко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter