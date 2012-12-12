Європарламент планує закликати Київ звільнити Тимошенко

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в узгодженому групами Європарламенту проекті резолюції щодо ситуації в Україні, текст якого має УНІАН.

“(Європарламент – УНІАН) робить сильний заклик до української влади знайти, разом з представниками Європарламенту Александром Кваснєвським та Петом Коксом, обґрунтоване та справедливе рішення у справі Тимошенко; закликає український уряд поважати та виконати остаточні рішення Європейського суду з прав людини щодо справ Юлії Тимошенко та Юрія Луценка”, - написано у пункті 11 проекту резолюції.

Крім того, депутати планують закликати українську владу покласти край вибірковому застосуванню правосуддя в Україні на всіх рівнях, і створити рівні умови для участі опозиційних партій в політичному житті країни.

“(Європарламент – УНІАН) закликає владу у цьому контексті звільнити та реабілітувати опонентів, що переслідуються політично, в тому числі, Юлію Тимошенко та Юрія Луценка та інших”, - написано в проекті резолюції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері депутати Європарламенту планують обговорити ситуацію в Україні. Голосування за проект резолюції має відбутися завтра, 13 грудня.