Через порушення регламенту опозиція вирішила йти в КС

Представники опозиції планують звернутися до Конституційного Суду з приводу порушення регламенту Верховної Ради під час першого засідання новообраного парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив лідер фракції «Свобода» Олег Тягнибок.

«Ми готуємо подання до Конституційного Суду щодо вчорашніх порушень регламенту», - сказав він.

О.Тягнибок спрогнозував, що відповідне подання вже сьогодні буде направлено до КС.