«Тушка» Табалов-старший прийшов у ВР і сів до регіоналів

11:18, 13 грудня 2012
Політика
16409 0

«Тушка» Олександр Табалов прийшов до Верховної ради 13 грудня.

Олександр і Андрій Табалови під час реєстрації для отримання посвідчення народного депутата. Київ, 12 грудня

Про це повідомляє  "Українська правда".

За словами депутата Андрія Шевченка, зранку Табалови довго кружляли на машині навколо Верховної Ради.

Регіонали посадили Табалова в глиб своїх рядів.

Водночас Шевченко відзначив, що не знає, чи отримали Табалови від ЦВК значки і посвідчення, але фракція Батьківщини їх вже отримала.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter