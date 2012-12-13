«Тушка» Табалов-старший прийшов у ВР і сів до регіоналів
11:18, 13 грудня 2012Політика
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«Тушка» Олександр Табалов прийшов до Верховної ради 13 грудня.
Табалови кружляли навколо ВР
Про це повідомляє "Українська правда".
За словами депутата Андрія Шевченка, зранку Табалови довго кружляли на машині навколо Верховної Ради.
Регіонали посадили Табалова в глиб своїх рядів.
Водночас Шевченко відзначив, що не знає, чи отримали Табалови від ЦВК значки і посвідчення, але фракція Батьківщини їх вже отримала.
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