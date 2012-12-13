«Тушка» Табалов-старший прийшов у ВР і сів до регіоналів

Про це повідомляє "Українська правда".

За словами депутата Андрія Шевченка, зранку Табалови довго кружляли на машині навколо Верховної Ради.

Регіонали посадили Табалова в глиб своїх рядів.

Водночас Шевченко відзначив, що не знає, чи отримали Табалови від ЦВК значки і посвідчення, але фракція Батьківщини їх вже отримала.