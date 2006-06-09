Ганна Герман хоче відмовитися від зарплати

Народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН має намір відмовитися від депутатської зарплати за перший місяць роботи в парламенті.

Про це Г.ГЕРМАН повідомила сьогодні під час on-line конференції у агентстві URA-Inform.

“Люди платять за те, щоб депутати працювали. Я хочу написати заяву і відмовитись від зарплати депутата, бо парламент перший місяць не працював. Я б рекомендувала іншим депутатам зробити те ж саме і перерахувати гроші на благодійність і порадила б зробити це всім «оранжевим» депутатам за те, що вони не дали ефективно працювати парламенту”, - сказала Г.ГЕРМАН.

Вона також нагадала, що парламент утримується за рахунок податків громадян країни. “А я не хочу, щоб люди платили за те, що я не працюю”, - підкреслила народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, на першому пленарному засіданні Верховної Ради 5-го скликання 25 травня на прохання фракцій «Наша Україна», БЮТ і СПУ було оголошено перерву до 7 червня для проведення консультацій щодо створення коаліції.

7 червня на вимогу цих же фракцій у роботі ВР також оголошено перерву до 14 червня.