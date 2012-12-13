Інтерпол затримав екс-соратника Черновецького в Грузії

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв'язків із громадськістю МВС України.

"Чуба було затримано в Грузії 11 грудня", - повідомили в міліції, нагадавши, що до міжнародного розшуку звертався УБОЗ Києва, а кримінальна справа стосовно А.Чуба знаходиться у провадженні прокуратури міста.

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Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2011 року А.Чуб, який зник разом із приватизаційними документами, був оголошений у розшук.

За словами прокурора Києва Анатолія Мельника, прокуратура столиці розслідує дві кримінальних справи проти А.Чуба. Обидві за ст. 364 (зловживання службовим становищем). Одна стосується приватизації приміщень (по вул. Червоноармійській), друга - відчуження комунальної власності (акції "Київміськбуду", "Київводоканалу", "Київгазу", "Київхімволокна" та ін.).