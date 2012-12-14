Віце-спікер від Свободи: Ми будемо грати на межі фолу

Про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді".

Кошулинський заявив, що для них принципове питання – персональне голосування, а не комітети і посади.

На запитання, чому вони тоді не дотисли питання про персональне голосування, і дали обрати спікера і прем’єра, Кошулинський відповів : "Не можна за один день все змінити. Але поступ є хороший. Ви бачите, що навіть тушці не дали проголосувати. Вже не було грання на фортепіано, хоча спроби були. Тобто якісь мінікроки дають результат".

"За ці два дні я побачив, що навіть маленькою фракцією у 37 осіб можна поламати Конструкцію, яка вибудовувалась протягом минулої каденції", - сказав Кошулинський.

"Свобода" їм... показала – хочете робити в такий спосіб, ми плакатися по кулуарах не будемо і не розказуватимемо, що нічого не можемо. Раз ми сюди прийшли, то ми використаємо всі інструменти, які дозволені нам у відповідності до чинного законодавства. Ми будемо грати на межі фолу, бо ви (влада) ж граєте за межами правил", - зазначив Кошулинський.

Кошулинський також сказав, що вони вимагатимуть ухвалити закон про опозицію.

На питання про співпрацю в рамках опозиції, Кошулинський сказав, що вони знаходяться в "комфортних паритетних взаєминах".