Головне за день: огляд топ-новин

І більш повна картина:

Хорошковський заявив, що Азаров нездатний проводити реформи і подав у відставку

Високопосадовець мотивував своє рішення ще й тим, що, на його думку, Азаров нездатний захищати стратегічний курс нашої держави на євроінтеграцію. У Кабміні ж відставку Хорошковського розцінили як гру на випередження.

Держдеп розкритикував підхід юристів зі США, яких наймав Лавринович

У Держдепі заявили, що позиція США щодо політичних переслідувань в Україні після звіту міжнародної юридичної фірми «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» залишається незмінною. Речник розкритикувала своїх співвітчизників за те, що вони "обмежились лише вивченням паперових документів судового розгляду і не звертали уваги на великий політичний контекст, в якому відбувся суд (над Тимошенко - УНІАН)".

«Батьківщина» вимагає від ГПУ покарати тих, хто бив опозиціонера ногами

Опозиція вимагає розслідувати побиття регіоналами опозиційного депутата Медуниці у сесійній залі ВР.

Чорнобильців з квітами не пустили до пам’ятника разом з Азаровим і Рибаком

У Союзі чорнобильців розповіли про принизливу ситуацію, коли вони, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, вимушені були чекати, поки закінчиться церемонія за участю чиновників, - і лише тоді отримали доступ до пам'ятника полеглим.

Луценко відзначає день народження

Свій 48-ий день народження екс-міністр відзначає за ґратами. Тимошенко підбадьорила соратника: "З Днем народження, Юро! Повір, що таких людей, які щиро хочуть привітати тебе сьогодні, - дуже, дуже багато".

Кузьмін сподівається, що Обама дасть оцінку спробі його «нейтралізації» в США

Перший заступник Генпрокурора чекає реакції американського президента на свій лист. Кузьмін заявляє, що у США було розроблено план знищення кримінальної справи про вбивство Щербаня. "Частиною цього плану була нейтралізація мене як керівника слідчої групи шляхом незаконного арешту в Америці за сфабрикованими звинуваченнями", - заявляє він і додає, що до цього "беззаконня" причетні високопосадовці Держдепу і Департаменту юстиції США.

Мер Ялти під оплески пішов у відставку

Від коментарів журналістам екс-мер відмовився. Він залишив зал засідань під оплески, сів у машину і поїхав. Вибори голови міста має призначити Верховна Рада України.

Польща звинувачує російську владу в невиконанні обіцянки щодо Ту-154

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський обурюється, що Москва не передає полякам уламки урядового Ту-154, котрий в 2010 році розбився під Смоленськом.

Уряд України в 2013 році має виплатити близько 9 млрд доларів зовнішнього боргу

Цифру озвучив новий-старий прем'єр Микола Азаров на засіданні Кабміну. Більшу частину цієї суми становлять виплати за боргом МВФ в обсязі 6 млрд доларів.

ЗМІ: Власенка затримали у «Борисполі»

Захисника екс-прем'єра не випускають за межі країни. У "Батьківщині" заявили про репресії.