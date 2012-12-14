Головне за день: огляд топ-новин
Відставка Хорошковського, пристрасті навколо звіту американських юристів щодо справи Тимошенко, засідання Кабміну, відлуння вчорашніх бійок у Верховній Раді і день народження Луценка були головними темами п'ятниці, 14 грудня.
І більш повна картина:
Хорошковський заявив, що Азаров нездатний проводити реформи і подав у відставку
Високопосадовець мотивував своє рішення ще й тим, що, на його думку, Азаров нездатний захищати стратегічний курс нашої держави на євроінтеграцію. У Кабміні ж відставку Хорошковського розцінили як гру на випередження.
Держдеп розкритикував підхід юристів зі США, яких наймав Лавринович
У Держдепі заявили, що позиція США щодо політичних переслідувань в Україні після звіту міжнародної юридичної фірми «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» залишається незмінною. Речник розкритикувала своїх співвітчизників за те, що вони "обмежились лише вивченням паперових документів судового розгляду і не звертали уваги на великий політичний контекст, в якому відбувся суд (над Тимошенко - УНІАН)".
«Батьківщина» вимагає від ГПУ покарати тих, хто бив опозиціонера ногами
Опозиція вимагає розслідувати побиття регіоналами опозиційного депутата Медуниці у сесійній залі ВР.
Чорнобильців з квітами не пустили до пам’ятника разом з Азаровим і Рибаком
У Союзі чорнобильців розповіли про принизливу ситуацію, коли вони, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, вимушені були чекати, поки закінчиться церемонія за участю чиновників, - і лише тоді отримали доступ до пам'ятника полеглим.
Луценко відзначає день народження
Свій 48-ий день народження екс-міністр відзначає за ґратами. Тимошенко підбадьорила соратника: "З Днем народження, Юро! Повір, що таких людей, які щиро хочуть привітати тебе сьогодні, - дуже, дуже багато".
Кузьмін сподівається, що Обама дасть оцінку спробі його «нейтралізації» в США
Перший заступник Генпрокурора чекає реакції американського президента на свій лист. Кузьмін заявляє, що у США було розроблено план знищення кримінальної справи про вбивство Щербаня. "Частиною цього плану була нейтралізація мене як керівника слідчої групи шляхом незаконного арешту в Америці за сфабрикованими звинуваченнями", - заявляє він і додає, що до цього "беззаконня" причетні високопосадовці Держдепу і Департаменту юстиції США.
Мер Ялти під оплески пішов у відставку
Від коментарів журналістам екс-мер відмовився. Він залишив зал засідань під оплески, сів у машину і поїхав. Вибори голови міста має призначити Верховна Рада України.
Польща звинувачує російську владу в невиконанні обіцянки щодо Ту-154
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський обурюється, що Москва не передає полякам уламки урядового Ту-154, котрий в 2010 році розбився під Смоленськом.
Уряд України в 2013 році має виплатити близько 9 млрд доларів зовнішнього боргу
Цифру озвучив новий-старий прем'єр Микола Азаров на засіданні Кабміну. Більшу частину цієї суми становлять виплати за боргом МВФ в обсязі 6 млрд доларів.
ЗМІ: Власенка затримали у «Борисполі»
Захисника екс-прем'єра не випускають за межі країни. У "Батьківщині" заявили про репресії.