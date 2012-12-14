У Кабміні заяву Хорошковського розцінили як гру на випередження

Про це йдеться у заяві прес-служби Кабміну, переданій агентству УНІАН.

Як зауважили в уряді, В.Хорошковському не було необхідності повторно подавати у відставку, тому що фактично він вже перебував в ній відповідно до указу Президента України від 3 грудня 2012 року № 673. В.Хорошковський виконував обов’язки на своїй посаді, як це передбачено статтею 17 Закону України «Про Кабінет міністрів України».

«В.І.Хорошковський був поінформований, що його кандидатура не пропонувалась до нового складу уряду. З огляду на це заяву про відставку слід розглядати як юридичну некомпетентність та намагання пояснити своє непотрапляння до нового складу Кабінету міністрів України», зазначає прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 грудня, В.Хорошковський подав Президенту України заяву про відставку з посади першого віце-прем'єра у зв'язку з незгодою з повторним призначенням Миколи Азарова на посаду прем'єр-міністра. В.Хорошковський вважає дану кандидатуру «нездатною проводити економічні реформи і захищати стратегічний курс нашої держави на євроінтеграцію».