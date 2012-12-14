Луценко відзначає день народження
09:24, 14 грудня 2012Політика
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Сьогодні екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко святкує день народження (48 років).
Луценко - в колонії
Понад 5 тисяч українців уже привітали екс-міністра на сайті Народної самооборони, повідомляєlb.ua.
Луценко перебуває в Менській виправній колонії № 91 у Чернігівській області.
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За словами прес-секретаря партії "Народна Самооборона" Лариси Сарган, в п'ятницю Луценко зможе зустрітися тільки з дружиною Іриною, яка є його захисником.
Вона передасть Луценку подарунки та вітальні листи.
Юрій Луценко народився 14 грудня 1964 року в Рівному.
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