Луценко відзначає день народження

09:24, 14 грудня 2012
Політика
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Сьогодні екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко святкує день народження (48 років).

Фото з сайту Народної самооборони

Понад 5 тисяч українців уже привітали екс-міністра на сайті Народної самооборони, повідомляєlb.ua.

Луценко перебуває в Менській виправній колонії № 91 у Чернігівській області.

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За словами прес-секретаря партії "Народна Самооборона" Лариси Сарган, в п'ятницю Луценко зможе зустрітися тільки з дружиною Іриною, яка є його захисником.

Вона передасть Луценку подарунки та вітальні листи.

Юрій Луценко народився 14 грудня 1964 року в Рівному.

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