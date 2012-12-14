Хорошковський заявив, що Азаров нездатний проводити реформи і подав у відставку
14:18, 14 грудня 2012Політика
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Перший віце-прем’єр-міністр України Валерій Хорошковський подав Президенту України заяву про відставку у зв’язку з незгодою щодо повторного призначення Миколи Азарова на посаду Прем’єр-міністра України.
Хорошковський вважає Азарова нездатним проводити економічні реформи
Про це УНІАН повідомили в прес-службі першого віце-прем’єра.
В.Хорошковський вважає дану кандидатуру нездатною проводити економічні реформи та захищати стратегічний курс нашої держави на євроінтеграцію.
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