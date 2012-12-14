Кузьмін сподівається, що Обама дасть оцінку спробі його «нейтралізації» в США

Перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін сподівається, що Президент США Барак Обама відреагує на його листа і дасть оцінку викладеній в ньому інформації про нібито спробу його нейтралізації шляхом арешту на території США з метою розвалити розслідування вбивства Євгена Щербаня, в організації якого підозрюються Павло Лазаренко і Юлія Тимошенко.

Про це Р.Кузьмін заявив, коментуючи агентству УНІАН свого листа Б.Обамі, надісланого ним 3 грудня дипломатичними каналами.

"3 грудня цього року офіційними дипломатичними каналами я направив Президентові США Бараку Обамі листа, в якому повідомив про ситуацію, що штучно нагніталася у відносинах між Україною і США. Її суть полягає в тому, що група американських чиновників тривалий час перешкоджає українській прокуратурі у розслідуванні вбивств і корупції, а також дезінформує керівництво США про ситуацію в Україні", - йдеться в коментарі Р.Кузьміна.

На тему: Лист Кузьміна Обамі у США називають «ганьбою української дипломатії»

За його словами, П.Лазаренко, Петро Кириченко і Микола Мельниченко, які проживають в Америці, публічно заявили про своє бажання дати свідчення слідству. "Тридцять разів Генеральна прокуратура України зверталася до влади США з проханням про допит цих свідків, але відповіді так і не одержала", - стверджує Р.Кузьмін.

У вересні, продовжив він, у відкритому листі до віце-президента США і голови Сенату США Джозефа Байдена він «запропонував виступити перед конгресменами і представниками американських ЗМІ з доповіддю про вбивство народного депутата України Євгена Щербаня. Цього листа було передано послові США в Україні Джону Теффту генеральним прокурором України при особистій зустрічі. Замість відповіді на нього 19 жовтня пан посол повідомив про анулювання моєї візи, тієї самої візи В1/В2, за якою я в 2010 році на запрошення Департаменту юстиції вже в'їжджав до США для участі в допиті Лазаренко в каліфорнійській в'язниці».

Разом з тим, відзначив Р.Кузьмін, аби приховати справжні причини такого рішення, «ЗМІ розповсюдили брехливу інформацію про те, що, перебуваючи у США, я незаконно допитав Петра Кириченка. І американській владі, і послові Джону Теффту добре відомо, що я ніколи не допитував у США Кириченка. Зрозуміло, що деякі американські чиновники приховують правду про вбивство Євгена Щербаня і роль Юлії Тимошенко в різних злочинах».

Р.Кузьмін додав: «Замість того, щоб допомогти українському слідству в розкритті вбивств і корупції, у США було розроблено план знищення кримінальної справи про вбивство Щербаня. Частиною цього плану була нейтралізація мене як керівника слідчої групи шляхом незаконного арешту в Америці за сфабрикованими звинуваченнями про змушування майора Мельниченко на надання свідчень у справі про вбивство. Мельниченко попередив мене про підготовлювану провокацію, і я змушений був залишити США раніше від запланованого терміну. Микола Мельниченко, який повернувся до України, назвав імена і прізвища всіх причетних до цього беззаконня. Серед них високопосадовці Держдепу і Департаменту юстиції США».

Виходячи з викладеного, перший заступник генпрокурора України наголосив, що такими діями група американських чиновників продемонструвала Україні свої можливості тиску на будь-якого неугодного їм представника української влади.

«Усі ці факти я виклав у своєму зверненні до Президента США Барака Обами і сподіваюся на його принципову реакцію», - сказав Р.Кузьмін.