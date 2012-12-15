Безсмертний: Медведчук має усі шанси очолити РНБО

Про це він заявив в ефірі «5 каналу».

Як вважає Безсмертний, нинішній голова РНБО Андрій Клюєв очолить Адміністрацію Президента чи отримає іншу посаду. І затримка з оголошенням складу нового уряду пояснюється саме вирішенням цього питання.

«Справа в тому, що нинішня Конституція справжнім прем’єр-міністром України визначає Віктора Федоровича Януковича, а першим віце-прем’єром в цьому уряді є Микола Янович Азаров. Що стосується всіх інших фігур – це пасьянс на карті, і тут слід очікувати призначення секретарем РНБО Віктора Володимировича Медведчука, і тоді пересування по всій іншій карті. Якщо це відбудеться, а про це ведуться розмови не тільки в середині України, але і будуть вестися розмови у Кремлі. Очевидно, що це змінить ситуацію і тоді ми будемо шукати Андрія Клюєва чи на місці керівника Адміністрації чи на якійсь посаді в уряді», – заявив Безсмертний.

З такою думкою не погоджується заступник генерального директора Центру Разумкова Валерій Чалий, який зазначає, що в Медведчука є своя важлива місія, яку він успішно розвиває – це проведення референдуму щодо приєднання України до Митного союзу.

«Щодо припущення стосовно Медведчука, я не думаю, що буде саме таке призначення. У Віктора Володимировича своя можлива місія є, він її розвиває успішно за ресурсної великої підтримки, його мета - референдум. Я не думаю, що референдум по вступу у Митний союз можна проводити з посади секретаря РНБО. Скоріш за все, навпаки, на цій посаді може бути людина, яка мала б якимось чином показати якесь європейське обличчя Януковича», – зазначив Чалий.