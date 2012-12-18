Герман знайшла собі нішу у Верховній Раді

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту повідомив голова Верховної Ради України Володимир Рибак.

В той же час він не уточнив, скільки народних депутатів увійшло до цього об’єднання і не назвав їхні прізвища.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутатського об’єднання, до нього планують увійти представники всіх фракцій. Робота об’єднання буде спрямована на сприяння свободі сумління в Україні, на відстоювання прав віруючих різних конфесій і представників усіх церков і релігійних організацій України.

Також у прес-службі зауважили, що вчора предстоятель Української православної церкви, митрополит Київський і всієї України Володимир нагородив Г.Герман Орденом Святої Варвари Великомучениці «за багаторічне ревне служіння українському народові».