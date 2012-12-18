Герман знайшла собі нішу у Верховній Раді
Народний депутат Ганна Герман (Партія регіонів) очолила міжфракційне депутатське об’єднання «За сприяння свободи сумління».
Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту повідомив голова Верховної Ради України Володимир Рибак.
В той же час він не уточнив, скільки народних депутатів увійшло до цього об’єднання і не назвав їхні прізвища.
Як повідомили УНІАН у прес-службі депутатського об’єднання, до нього планують увійти представники всіх фракцій. Робота об’єднання буде спрямована на сприяння свободі сумління в Україні, на відстоювання прав віруючих різних конфесій і представників усіх церков і релігійних організацій України.
Також у прес-службі зауважили, що вчора предстоятель Української православної церкви, митрополит Київський і всієї України Володимир нагородив Г.Герман Орденом Святої Варвари Великомучениці «за багаторічне ревне служіння українському народові».