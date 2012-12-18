Європарламент закликають переглянути рішення щодо «Свободи»

Про це йдеться у його листі на ім’я Президента Європарламенту Мартіна Шульца, текст якого переданий УНІАН.

“Ми стурбовані пунктом 9 заключної частини резолюції щодо українського націоналізму і партії «Свобода». У той час, як опозиція в Україні вирішила мало, або взагалі не звертати ніякої уваги на цей пункт (думка висловлена Арсенієм Яценюком), ми вважаємо, що ідея, висловлена у цьому пункті, вельми образлива для українського народу і не може бути трактована, як просто справа рук болгарських «прогресистів», - написав А.Лозинський.

При цьому, керівник СКУДО у своєму листі зазначив, що “Болгарія має цікаву історію співпраці з Османською імперією, Третім Рейхом і Радянською машиною для вбивства”.

Керівник СКУДО також висловив стурбованість появою коментарів в пресі “від польського члена Європарламенту, який висловив додаткові зневажливі зауваження про український націоналізм”.

“Вам може бути цікаво довідатися, що Польща має свою історію трьох вторгнень на українську територію, була відповідальна за кривавий гніт українського народу в першій половині 20-го століття на українській території, який називали "пасифікацією" і розробила мерзенні схеми "етнічної чистки" українців у Польщі в 1940-х роках, які назвала "репатріацією" та" переселенням ", - пише А.Лозинський

Зазначивши це, керівник СКУДО висловив переконання в тому, українці ніколи не були ксенофобами чи шовіністами, а також в тому, що політика партії “Свобода” “обумовлена турботою про добробут українського народу, не атакуючи або зневажаючи якусь іншу країну, якщо ця країна не виступає проти кращих інтересів українців”.

У зв’язку з цим А.Лозинський зазначив, що Європарламенту було б краще вибирати слова, “щоб не образити націю, яка є невід'ємною і важливою частиною європейської спільноти "де-факто" і має довгу історію, яка є бездоганною”.

“Ми підозрюємо, що ЄП хоче української участі в Європі також. Тим не менш, висування необгрунтованих звинувачень, ініційованих, за іронією долі, представниками країн з менш ніж бездоганною історією, є не тільки непродуктивним, але, що більш важливо, аморально”, - написав А.Лозинський.

У своєму листі він також запропонував Президенту Європарламенту переглянути рішення Європарламенту щодо цього пункту резолюції.

Як повідомляв УНІАН 13 грудня Європарламент підтримав поправку запропоновану депутатом Крістіаном Вігеніним (група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, Болгарія).

Резолюція була доповнена таким пунктом: Європарламент «стурбований зростанням націоналістичних настроїв в Україні, висловленому у підтримці партії «Свобода», яка, в результаті, є однією з двох нових партій, що увійшли до Верховної Ради; нагадує, що расистські, антисемітські та ксенофобські погляди суперечать фундаментальним цінностям та принципам ЄС, таким чином, закликає про-демократичні партії у Верховній Раді не взаємодіяти, не підтримувати і не формувати коаліцій з цією партією».